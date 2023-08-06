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Сегодня, 19:31

Гол Мусаева принес «Балтике» победу над «Факелом»

«Балтика» обыграла «Факел» и одержала первую победу в РПЛ
Мария Гусева
«Балтика» обыграла «Факел» в матче РПЛ.
Фото ФК «Балтика»
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«Балтика» на своем поле обыграла «Факел» в матче третьего тура чемпионата России — 2:1. Встреча прошла в Калининграде.

Счет был открыт на 8-й минуте встречи, защитник воронежского клуба Василий Черов срезал мяч в свои ворота. На 14-й минуте полузащитник «Факела» Вячеслав Якимов сравнял счет. На 48-й минуте отличился нападающий «Балтики» Тамерлан Мусаев и принес победу своей команде.

Эта победа стала для «Балтики» первой в высшем российском дивизионе с 1998 года.

После трех туров «Балтика» занимает 10-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 3 очка. «Факел» располагается на 16-й строчке, воронежский клуб пока не одержал ни одной победы.

В следующем туре «Балтика» на выезде сыграет с «Динамо» 13 августа. «Факел» в гостях встретится с «Зенитом» в этот же день.

Россия. Премьер-лига. 3-й тур
06 авг, 17:30. Калининград (Калининград)
Балтика
2:1
Факел
Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/russia/premier/2023-2024/
Футбол
РПЛ
ФК Балтика
ФК Факел (Воронеж)
2
12
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