Гол Сперцяна спас «Краснодар» от поражения в матче с «Балтикой»

«Балтика» и «Краснодар» сыграли вничью с матче 12-го тура чемпионата России — 2:2. Встреча прошла на «Ростех Арене».

Счет в игре на 17-й минуте открыл нападающий «быков» Джон Кордоба. Через 6 минут полузащитник калининградцев Максим Кузьмин сравнял счет.

На 36-й минуте форвард «Балтики» Анхело Энрикес забил и вывел команду вперед. В этом эпизоде он разбил нос, ударившись о голову Сергея Петрова.

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян реализовал пенальти на 61-й минуте и спас команду от поражения. Главный арбитр встречи Евгений Кукуляк назначил 11-метровый удар после того, как защитник «Балтики» Кирилл Маляров не успел к мячу и сбил Сперцяна в подкате.

«Краснодар» набрал 28 очков и продолжает лидировать в турнирной таблице РПЛ. «Балтика» поднялась на 13-ю строчку (11 очков).

В следующем туре «быки» 29 октября сыграют на выезде с ЦСКА, а калининградцы 27 октября встретятся с «Рубином».