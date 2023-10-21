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Сегодня, 18:00

«Балтика» — «Краснодар»: прямая трансляция матча РПЛ

«Балтика» встретится с «Краснодаром» в чемпионате России 21 октября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Владимир Ивич, главный тренер ФК «Краснодар».
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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«Балтика» встретится с «Краснодаром» в 12-м туре чемпионата России 21 октября, в субботу. Матч пройдет на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде. Стартовый свисток прозвучит — в 19.00 по московскому времени.

Ключевые события встречи «Балтика» — «Краснодар» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». Трансляцию игры в прямом эфире покажет телеканал «Матч Премьер». Начнется эфир — в 18.55 мск. Также матчи российской премьер-лиги сезона 2023 / 2024 транслирует онлайн-сервис «Кинопоиск» по платной подписке.

Россия. Премьер-лига. 12-й тур
21 окт, 19:00. Ростех Арена (Калининград)
Балтика
Краснодар

По итогам 11-ти туров премьер-лиги калининградцы занимают 13-е место с 10 набранными очками. Команда Владимира Ивича — лидер турнирной таблицы с 27 баллами.

РПЛ: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде

Футбол
РПЛ
ФК Балтика
ФК Краснодар
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