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Сегодня, 15:00

«Балтика» — «Крылья Советов»: смотреть трансляцию матча РПЛ

«Балтика» сыграет с «Крылья Советов» в чемпионате России 20 апреля
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Игорь Осинькин, главный тренер ФК «Крылья Советов».
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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«Балтика» на своем поле примет «Крылья Советов» в рамках 25-го тура РПЛ в субботу, 20 апреля. Матч состоится на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде. Начало — в 16.30 по московскому времени.

Ключевые события встречи «Балтика» — «Крылья Советов» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». Видеотрансляцию в прямом эфире бесплатно покажут на телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru. Также игры чемпионата России сезона-2023/2024 доступны на онлайн-платформах «Кинопоиск» и Okko по платной подписке.

По результатам 24-х туров РПЛ команда Сергея Игношевича набрала 20 очков и идет на 14-м месте в турнирной таблице. Самарский клуб с 36 баллами занимает шестую строчку первенства страны.

Россия. Премьер-лига. 25-й тур
20 апр, 16:30. Ростех Арена (Калининград)
Балтика
Крылья Советов

РПЛ: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде

Футбол
РПЛ
ФК Балтика
ФК Крылья Советов (Самара)
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