«Балтика» на своем поле примет «Крылья Советов» в рамках 25-го тура РПЛ в субботу, 20 апреля. Матч состоится на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде. Начало — в 16.30 по московскому времени.

Ключевые события встречи «Балтика» — «Крылья Советов» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». Видеотрансляцию в прямом эфире бесплатно покажут на телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru. Также игры чемпионата России сезона-2023/2024 доступны на онлайн-платформах «Кинопоиск» и Okko по платной подписке.

По результатам 24-х туров РПЛ команда Сергея Игношевича набрала 20 очков и идет на 14-м месте в турнирной таблице. Самарский клуб с 36 баллами занимает шестую строчку первенства страны.

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