«Балтика» — «Крылья Советов»: стартовые составы команд

Стали известны составы команд на матч 25-го тура РПЛ «Балтика» — «Крылья Советов».

Игра пройдет 20 апреля в Калининграде. Начало — в 16.30 мск.

«Балтика»: Латышонок, Жиров, Фернандес, Андраде, Луна, Бистровичс Ковалев, Лисакович, Козлов, Энрикес, Фернандес.

«Крылья Советов»: Ломаев, Зотов, Рассказов, Евгеньев, Гапонов, Костанца, Печенин, Хубулов, Ежов, Салтыков, Рахманович

«Балтика» занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 20 очков в 23 матчах. «Крылья Советов» идут шестыми с 36 очками.