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Сегодня, 15:23

«Балтика» — «Крылья Советов»: стартовые составы команд

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Стали известны составы команд на матч 25-го тура РПЛ «Балтика» — «Крылья Советов».

Игра пройдет 20 апреля в Калининграде. Начало — в 16.30 мск.

«Балтика»: Латышонок, Жиров, Фернандес, Андраде, Луна, Бистровичс Ковалев, Лисакович, Козлов, Энрикес, Фернандес.

«Крылья Советов»: Ломаев, Зотов, Рассказов, Евгеньев, Гапонов, Костанца, Печенин, Хубулов, Ежов, Салтыков, Рахманович

«Балтика» занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 20 очков в 23 матчах. «Крылья Советов» идут шестыми с 36 очками.

Россия. Премьер-лига. 25-й тур
20 апр, 16:30. Ростех Арена (Калининград)
Балтика
Крылья Советов

Футбол
РПЛ
ФК Балтика
ФК Крылья Советов (Самара)
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