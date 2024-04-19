«Балтика» встретится с «Крыльями Советов» в матче 25-го тура чемпионата России в субботу, 20 апреля. Игра пройдет на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде и начнется в 16.30 по московскому времени.

«СЭ» на сайте проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи. За ключевыми событиями противостояния «Балтика» — «Крылья Советов» можно наблюдать в матч-центре на нашем сайте. Трансляцию в прямом эфире бесплатно покажет телеканал «Матч ТВ» и сайт matchtv.ru. Также игры РПЛ сезона-2023/2024 доступны на платных онлайн-сервисах «Кинопоиск» и Okko.

По итогам 24 туров премьер-лиги калининградский клуб с 20 очками идет на 14-м месте в турнирной таблице. Команда из Самары занимает 6-ю строчку чемпионата России с 36 баллами.

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