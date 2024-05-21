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Сегодня, 16:30

«Балтика» — «Локомотив»: дата и время начала матча 30 тура РПЛ

«Балтика» примет «Локомотив» 25 мая в 30-м туре РПЛ
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Вратарь «Балтики» Евгений Латышонок.
Евгений Латышонок.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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«Балтика» 25 мая на своем поле в Калининграде сыграет с «Локомотивом» в матче 30-го тура чемпионата России по футболу. Встреча пройдет на поле стадиона «Ростех Арены». Начало — в 16.30 по московскому времени.

«Балтика» с главным тренером Сергеем Игнашевичем находится на 15-й строчке в турнирной таблице РПЛ с 26 очками. «Локомотив» под руководством Михаила Галактионова набрал 50 баллов и идет на четвертом месте.

Клуб из Калининграда имеет шанс сохранить прописку в РПЛ только через переходные матчи. Для этого «Балтика» обязана победить «Локомотив», а также должна надеяться на поражение «Факела» от «Ахмата» или «Пари НН» от «Крыльев Советов».

В матч-центре «СЭ» будут доступны ключевые события противостояния «Балтики» и «Локомотива» в субботу.

Чемпионат России по футболу: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде.

Футбол
РПЛ
ФК Балтика
ФК Локомотив (Москва)
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