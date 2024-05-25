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Сегодня, 18:28

«Балтика» уступила «Локомотиву» и вылетела из РПЛ

Алина Савинова
Игроки «Локомотива» в матче с «Балтикой».
Фото ФК «Локомотив»
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«Балтика» дома проиграла «Локомотиву» в матче 30-го тура чемпионата России — 1:3.

Счет на 8-й минуте открыл полузащитник гостей Антон Миранчук. На 66-й минуте отличился Артем Карпукас, который удвоил преимущество железнодорожников. Через 10 минут Виталий Лисакович отыграл один мяч хозяев. За две минуты до окончания основного времени Тимур Сулейманов забил третий гол гостей.

«Локомотив» с 53 очками финишировал на четвертом месте в турнирной таблице чемпионата России.

«Балтика» с 26 баллами заняла 15-е место и вылетела из высшего дивизиона страны в первую лигу.

Россия. Премьер-лига. 30-й тур
25 мая, 16:30. Ростех Арена (Калининград)
Балтика
1:3
Локомотив

Футбол
РПЛ
ФК Балтика
ФК Локомотив (Москва)
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