«Локо» в Калининграде сыграет с «Балтикой» в 30-м туре РПЛ

«Балтика» и «Локомотив» встретятся в Калининграде в матче 30-го тура РПЛ 25 мая. Игра на стадионе «Ростех Арена» начнется в 16.30 мск.

На канале «Матч Футбол 3» пройдет видеотрансляция встречи «Балтика» — «Локомотив». Начало прямого эфира — в 16.20 мск. В матч-центре «СЭ» будут доступны ключевые события поединка заключительного тура чемпионата России.

Смотреть за самыми интересными моментами всех матчей 30-го тура РПЛ можно будет бесплатно на сайте matchtv.ru и на телеканале «Матч ТВ», начиная с 15.30. «СЭ» на своем сайте проведет текстовую онлайн-трансляцию матчей РПЛ в субботу.

«Балтика» с главным тренером Сергеем Игнашевичем находится на 15-й строчке в турнирной таблице чемпионата с 26 баллами. «Локомотив» с Михаилом Галактионовым идет на четвертом месте с 50 очками.

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