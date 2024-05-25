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Сегодня, 15:39

«Балтика» — «Локомотив»: стартовые составы на матч 30-го тура РПЛ

Виктория Кравченко
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Тренерские штабы «Балтики» и «Локомотива» огласили стартовые составы на матч 30-го тура РПЛ. Игра пройдет сегодня, 25 мая, на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде.

Стартовые составы команд:

«Балтика»: Латышонок, Жиров, Р. Фернандес, Андраде, Луна, Рыбчинский, Бистрович, Лисакович, Козлов, Энрикес, А. Фернандес.

«Локомотив»: Лантратов, Самошников, Сильянов, Морозов, Ньямси, Баринов, Миранчук, Батраков, Сулейманов, Глушенков, Пиняев.

После 29 туров РПЛ сезона-2023/24 «Балтика» набрала 26 очков и занимает предпоследнее, 15-е место. «Локомотив» имеет в активе 50 очков и располагается на четвертой строчке.

ФК Балтика
ФК Локомотив (Москва)
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