25 мая «Балтика» и «Локомотив» сыграют в 30-м туре РПЛ

«Балтика» 25 мая на своем поле в Калининграде примет «Локомотив» в заключительном матче сезона-2023/24 в РПЛ. Встреча на стадионе «Ростех Арена» начнется в 16.30 по московскому времени.

Текстовая онлайн-трансляция 30-го тура чемпионата России по футболу пройдет на сайте «СЭ» в субботу.

Смотреть трансляцию матча РПЛ «Балтика» — «Локомотив» можно будет по подписке на канале «Матч Футбол 3». Начало прямого эфира — в 16.20 мск. Самые интересные моменты встречи также покажут в онлайн-перекличке на сайте matchtv.ru и на телеканале «Матч ТВ».

«Балтика» главного тренера Сергея Игнашевича с 26 очками идет на 15-й строчке в турнирной таблице чемпионата России. «Локомотив» Михаила Галактионова находится на четвертой позиции с 50 баллами.

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