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22 августа, 23:40

«Балтика» обратилась в ЭСК РФС по итогам матча с «Уралом»

Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Как сообщили «СЭ» в службе коммуникаций РФС, «Балтика» обратилась в ЭСК РФС в связи с назначением пенальти в свои ворота на 48-й минуте матча 5-го тура против «Урала» (0:1).

11-метровый был назначен после того, как нападающий гостей Алексей Каштанов упал в штрафной в борьбе с защитником калининградцев Натаном Гассама. Каштанов сам подошел к мячу и реализовал пенальти.

После пяти туров «Балтика» с 3 очками занимает 14-е место в таблице РПЛ. В шестом туре калининградцы сыграют на выезде против «Крыльев Советов» (27 августа, 17.30 мск).

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ФК Балтика
ФК Урал
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 5 4 1 0 9-2 13
2
 Урал 5 4 1 0 8-3 13
3
 Зенит 5 3 1 1 10-5 10
4
 Динамо 5 3 1 1 11-9 10
5
 ЦСКА 5 3 0 2 12-8 9
6
 Спартак 5 3 0 2 12-10 9
7
 Кр. Советов 5 2 2 1 12-8 8
8
 Ростов 5 2 1 2 7-11 7
9
 Ахмат 5 2 0 3 9-8 6
10
 Сочи 5 2 0 3 8-7 6
11
 Локомотив 5 1 3 1 9-9 6
12
 Рубин 5 1 2 2 6-11 5
13
 Пари НН 5 1 1 3 2-5 4
14
 Балтика 5 1 0 4 3-8 3
15
 Факел 5 1 0 4 5-10 3
16
 Оренбург 5 0 1 4 3-12 1
Результаты / календарь
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30 тур
25.08 17:30
Оренбург – ЦСКА
 - : -
25.08 20:00
Факел – Краснодар
 - : -
26.08 15:00
Зенит – Урал
 - : -
26.08 17:30
Рубин – Динамо
 - : -
26.08 19:30
Спартак – Ахмат
 - : -
26.08 20:00
Пари НН – Ростов
 - : -
27.08 17:30
Кр. Советов – Балтика
 - : -
27.08 20:00
Сочи – Локомотив
 - : -
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