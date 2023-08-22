«Балтика» обратилась в ЭСК РФС по итогам матча с «Уралом»

Как сообщили «СЭ» в службе коммуникаций РФС, «Балтика» обратилась в ЭСК РФС в связи с назначением пенальти в свои ворота на 48-й минуте матча 5-го тура против «Урала» (0:1).

11-метровый был назначен после того, как нападающий гостей Алексей Каштанов упал в штрафной в борьбе с защитником калининградцев Натаном Гассама. Каштанов сам подошел к мячу и реализовал пенальти.

После пяти туров «Балтика» с 3 очками занимает 14-е место в таблице РПЛ. В шестом туре калининградцы сыграют на выезде против «Крыльев Советов» (27 августа, 17.30 мск).