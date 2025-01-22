«Балтика» объявила о досрочном завершении аренды игрока «Динамо» Зазвонкина

«Балтика» досрочного завершила аренду полузащитника «Динамо» Ивана Зазвонкина, сообщает пресс-служба калининградского клуба.

«Мы благодарим Ивана за работу и желаем удачи в дальнейшем продолжении карьеры», — сказано в заявлении команды.

Зазвонкин выступал за «Балтику» на правах аренды с июля 2024 года. За это время футболист сыграл за команду пять матчей во всех турнирах, в которых забил один мяч и отдал одну голевую передачу.

Контракт 20-летнего полузащитника с «Динамо» рассчитан до конца июня 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 275 тысяч евро.