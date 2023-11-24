«Балтика» объявила о назначении Армена Маргаряна на пост спортивного директора клуба

Новым спортивным директором «Балтики» назначен Армен Маргарян, сообщает пресс-служба клуба.

«Мы приветствуем Армена Маргаровича и желаем ему успехов на новом посту. Пусть все получится», — говорится в заявлении «Балтики».

Маргарян свою карьеру в футболе начал в «Зените», в котором создавал отдел видеоаналитики академии сине-бело-голубых. Затем он перешел в отдел селекции клуба, где работал скаутом, и возглавлял отдел молодежного скаутинга.

Маргарян также возглавлял молодежный скаутинг «Локомотива», а в «Крыльях Советов» трудился в должности шеф-скаута. После Самары он переехал в «Нижний Новгород», где занимался вопросами селекции.

Последним местом работы Маргаряна является московское «Динамо». Он возглавлял отдел национальной селекции.