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Сегодня, 19:00

«Балтика» объявила о переходе победителя юношеского Евро из Португалии

Виталий Косик
Корреспондент
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«Балтика» объявила о переходе португальского полузащитника Жоао Ламейры.

Контракт с полузащитником рассчитан на три года. 24-летний хавбек является воспитанником «Спортинга».

В составе юношеской сборной Португалии футболист выиграл чемпионат Европы-2016.

В сезоне-2022/23 он сыграл 35 матчей за «Торренсе» во второй лиге Португалии, забил один гол и отдал три результативные передачи.

«Балтика» по итогам прошедшего сезона заняла второе место в первой лиге, набрав 67 очков, и вышла в РПЛ.

Футбол
РПЛ
ФК Балтика
Жоао Ламейра
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