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Сегодня, 09:48

«Балтика» объявила об уходе генерального директора Волженкина

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Кирилл Волженкин.
Фото ФК «Балтика»
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«Балтика» объявила об уходе генерального директора Кирилла Волженкина.

«Кирилл Волженкин, возглавлявший наш клуб на протяжении последних двух лет, покидает «Балтику» по собственному желанию. Мы искренне благодарим Кирилла Сергеевича за все, что было сделано на благо «Балтики» и всего калининградского футбола. Ваш огромный вклад навсегда вписан в историю клуба. Спасибо за Премьер-лигу!» —говорится в заявлении клуба в Telegram-канале.

Волженкин возглавил «Балтику» в 2021 году.

После 18 туров «Балтика» занимает 15-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 13 очков. Лидирует — «Краснодар» (38 очков).

Источник: https://t.me/fc_baltika/13169
Футбол
РПЛ
ФК Балтика
Кирилл Волженкин
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