«Балтика» объявила об уходе трех футболистов

Футболисты Иван Коновалов, Гедеон Гузина и Джоэль Фамейе покинули «Балтику».

Вратарь Коновалов и нападающий Гузина покинули клуб по окончании срока контракта, Фамейе ушел из команды в связи с истечением арендного соглашения.

«Мы благодарим парней за профессионализм, ответственное отношение к делу, колоссальную самоотдачу и вклад в победы «Балтики». Желаем удачи в дальнейшей карьере!» — говорится в заявлении на официальном сайте «Балтики».

В сезоне-2023/24 «Балтика» проиграла в суперфинале FONBET Кубка России «Зениту» (1:2) и заняла предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице РПЛ. Накануне Сергей Игнашевич покинул пост главного тренера калининградцев.