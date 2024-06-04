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Сегодня, 17:38

«Балтика» объявила об уходе трех футболистов

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Футболисты Иван Коновалов, Гедеон Гузина и Джоэль Фамейе покинули «Балтику».

Вратарь Коновалов и нападающий Гузина покинули клуб по окончании срока контракта, Фамейе ушел из команды в связи с истечением арендного соглашения.

«Мы благодарим парней за профессионализм, ответственное отношение к делу, колоссальную самоотдачу и вклад в победы «Балтики». Желаем удачи в дальнейшей карьере!» — говорится в заявлении на официальном сайте «Балтики».

В сезоне-2023/24 «Балтика» проиграла в суперфинале FONBET Кубка России «Зениту» (1:2) и заняла предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице РПЛ. Накануне Сергей Игнашевич покинул пост главного тренера калининградцев.

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