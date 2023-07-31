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Сегодня, 11:00

«Балтика» окажет содействие болельщикам, облитым зеленкой в центре Москвы

Микеле Антонов
Корреспондент
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В пресс-службе «Балтики» ответили на вопрос «СЭ» о том, будет ли клуб оказывать содействие болельщикам, которых облили зеленкой возле отеля «Хаятт» в Москве.

«Разумеется, мы будем содействовать нашим болельщикам», — сообщили «СЭ» в пресс-службе клуба.

Ранее об инциденте сообщил Telegram-канал Mash. Отмечается, что нападавший был в маске и подкараулил людей на выходе из фанатского автобуса. Пострадали как минимум десять человек.

Матч между «Балтикой» и «Спартаком» состоится 31 июля в Москве на стадионе «Открытие Арена». Начало — в 19.30 мск.

ФК Балтика
ФК Спартак (Москва)
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