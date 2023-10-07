Сегодня, 15:32
Стали известны стартовые составы на матч «Балтика» — «Оренбург» в 11-м туре РПЛ.
Игра пройдет в Калининграде. Начало — в 16.30 по московскому времени.
«Балтика»: Латышонок, Осипов, Остойич, Радмановац, Фернандес, Гассама, Сото, Кузьмин, Бистрович, Гузина, Энрикес.
Запасные: Джанаев, Бориско, Пуцко, Дудиев, Казаев, Маляров, Аванесян, Галоян, Сантос Ламейра, Мусаев.
«Оренбург»: Сысуев, Адамов, Сидоров, Гойкович, Перес, Капленко, Ковалев, Башич, Вера, Воробьев, Мансилья.
Запасные: Кеняйкин, Сиваков, Полуяхтов, Гогличидзе, Хотулев, Оганесян, Михайлов, Марин, Флорентин, Обухов, Гюрлюк, Куэро.