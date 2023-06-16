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Сегодня, 13:23

«Балтика» отказалась от трансфера Балажа Джуджака

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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«Балтика» отказалась от трансфера венгерского полузащитника Балажа Джуджака, сообщает Legalbet.

По информации источника, Джуджака не против возвращения в России и готов на зарплату в 15 тысяч евро в месяц. Калининградский клуб взял время на раздумья, однако позже отказался от подписания игрока.

Отмечается, что «Балтика» ищет футболиста, который мог бы заменить по лидерским качествам черногорского хавбека Младена Кашчелана, который недавно завершил карьеру.

В сезоне-2022/23 36-летний венгр провел за «Дебрецен» 33 матча, забил шесть мячей и отдал шесть результативных передач.

В России игрок выступал за «Динамо» и «Анжи».

«Балтика» по итогам сезона-2022/23 заняла второе место в первой лиге, набрав 67 очков, и вышла в РПЛ.

Источник: https://legalbet.ru/news/baltika-otkazalas-ot-transfera-balazha-dzhudzhaka/
Балаж Джуджак
Футбол
РПЛ
ФК Балтика
ФК Дебрецен
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