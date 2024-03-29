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29 марта, 17:30

«Балтика» — «Пари НН»: время начала и где смотреть трансляцию матча РПЛ

Матч 22-го тура РПЛ «Балтика» — «Пари НН» начнется 30 марта
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
Футболисты «Балтики».
Фото ФК «Балтика»
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«Балтика» на своем поле примет «Пари НН» в матче 22-го тура чемпионата России по футболу в субботу, 30 марта. Игра пройдет в Калининграде на стадионе «Ростех Арена». Начало — в 17.30 по московскому времени.

Следите за ключевыми событиями игры 22-го тура РПЛ в матч-центре. На канале «Матч ТВ» в телеэфире и на сайте matchtv.ru будет доступна бесплатная видеотрансляция противостояния «Балтика» — «Пари НН». Начало прямого эфира встречи — в 17.15 мск. «СЭ» также проведет текстовую онлайн-трансляцию противостояния.

«Балтика» находится на предпоследней, 15-й строчке в турнирной таблице чемпионата России с 14 баллами. «Пари НН» идет на девятом месте с 28 набранными очками.

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