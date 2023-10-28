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РПЛ

Сегодня, 17:07

«Балтика» планирует обратиться в ЭСК после матча с «Рубином»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Генеральный директор «Балтики» Кирилл Волженкин в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о том, будет ли клуб обращаться в ЭСК РФС по итогам матча 13-го тура против «Рубина» (0:1).

— Будет ли «Балтика» обращаться в ЭСК после матча с «Рубином», особенно по эпизоду с назначенным на 87-й минуте штрафным ударом?

— Да, конечно, мы планируем обратиться в ЭСК с просьбой оценить действия Яна Бобровского в обсуждаемом эпизоде, который, безусловно, стал ключевым в матче.

В последнее время, к сожалению, прослеживается тенденция, что абсолютно схожие ситуации трактуются арбитрами и ЭСК совершенно по-разному. Например, по итогам матча 10-го тура между «Рубином» и «Краснодаром» казанцы обратились в ЭСК с просьбой прокомментировать действия арбитра в эпизоде с первым голом, когда игрок краснодарцев двумя руками задержал игрока команды соперника. Характер игрового момента был схож с тем, что мы видели вчера перед назначением ключевого штрафного, но, на мой взгляд, действия футболиста «Краснодара» были значительно более акцентированными и очевидными, чем у Радмановаца в нашем матче. По итогам рассмотрения ЭСК принял решение, что нарушения правил со стороны краснодарского игрока не было. Тогда где системность в принятии решений и почему вчера арбитр трактовал эпизод иначе? Почему арбитры действуют так непоследовательно и как ЭСК прокомментирует вчерашний эпизод?

В текущем сезоне «Балтика» регулярно обращается в ЭСК с просьбой оценить действия арбитров, которые оказываются ключевыми в наших матчах и, к сожалению, некоторые из решений, как мне кажется, противоречат друг другу. Как, например, решения с назначением пенальти в наши ворота в игре с «Уралом» и неназначением пенальти в следующей же нашей игре с «Крыльями Советов», несколько эпизодов в мачте с «Ростовом». Почему при схожих нарушениях мы видим совершенно разные действия арбитров, которые поддерживаются ЭСК?

Мы готовы играть по правилам, готовы соглашаться с решениями арбитров и ЭСК, но они должны быть последовательны, понятны и едины для всех.

Судья Ян&nbsp;Бобровский. «Рубин» — «Балтика»: судья ошибочно назначил штрафной — казанцы забили победный гол

На 87-й минуте матча 13-го тура чемпионата России «Рубин» — «Балтика» (1:0) арбитр Ян Бобровский ошибочно зафиксировал фол защитника гостей Николы Радмановаца и назначил штрафной в опасной близости от ворот калининградцев и в зоне прямого удара. Это не ключевой эпизод, но именно с этого штрафного Валентин Вада забил победный гол.

РПЛ
ФК Балтика
ФК Рубин (Казань)
Ян Бобровский
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