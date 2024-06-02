«Балтика» поблагодарила Игнашевича за работу в клубе

Пресс-служба «Балтики» выступила с заявлением по поводу ухода Сергея Игнашевича с поста главного тренера команды.

44-летний специалист объявил о своем решении после поражения от «Зенита» (1:2) в суперфинале Кубка России.

«Благодарим Сергея Николаевича за почти три года профессиональной работы в нашем клубе и искренне желаем успехов в дальнейшей карьере!» — говорится в заявлении «Балтики».

Под руководством Игнашевича «Балтика» провела 105 матчей во всех турнирах, одержала 44 победы, потерпела 34 поражения и 27 раз сыграла вничью.

По итогам сезона-2023/24 «Балтика» заняла 15-е место в РПЛ и вылетела в первую лигу.