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Сегодня, 22:02

«Балтика» поблагодарила Игнашевича за работу в клубе

Сергей Игнашевич.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Пресс-служба «Балтики» выступила с заявлением по поводу ухода Сергея Игнашевича с поста главного тренера команды.

44-летний специалист объявил о своем решении после поражения от «Зенита» (1:2) в суперфинале Кубка России.

«Благодарим Сергея Николаевича за почти три года профессиональной работы в нашем клубе и искренне желаем успехов в дальнейшей карьере!» — говорится в заявлении «Балтики».

Под руководством Игнашевича «Балтика» провела 105 матчей во всех турнирах, одержала 44 победы, потерпела 34 поражения и 27 раз сыграла вничью.

По итогам сезона-2023/24 «Балтика» заняла 15-е место в РПЛ и вылетела в первую лигу.

Сергей Игнашевич
Футбол
ФК Балтика
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