«Балтика» подписала бывшего нападающего «Манчестер Юнайтед» Энрикеса

«Балтика» объявила о подписании контракта с нападающим Анхело Энрикесом.

Трудовое соглашение заключено сроком на два года.

29-летний футболист перешел в российский клуб в статусе свободного агента. Последней его командой был польский «Медзь», за который он сыграл 29 матчей в сезоне-2022/23, забил 7 голов и отдал 1 результативную передачу.

Энрикес — чемпион Чили и Хорватии, обладатель Кубка Англии, победитель Кубка Южной Америки. Выступал за клубы «Универсидад де Чили», «Манчестер Юнайтед», «Уиган», «Сарагос», загребское «Динамо», «Атлас» и «Форталеза».

Вместе со сборной Чили в 2015 году форвард стал обладателем Кубка Южной Америки. В его активе 14 матчей за главную команду своей страны.