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Сегодня, 10:35

«Балтика» попросила ЭСК разобрать эпизод с победным голом «Динамо»

Константин Белов
Корреспондент
Муми Нгамале (в центре) и футболисты «Динамо» празднуют победу над «Балтикой» (3:2).
Фото ФК «Динамо»
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«Балтика» обратилась в ЭСК РФС по итогам матча 28-го тура РПЛ против «Динамо» (2:3). Об этом «СЭ» сообщили в службе-коммуникаций РФС.

«Балтика» попросила разобрать момент с победным голом полузащитника «Динамо» Муми Нгамале.

На 90+9-й минуте матча главный арбитр не зафиксировал фол Фабиана Бальбуэны и засчитал гол Муми Нгамале. Видеоассистенты Роман Галимов и Алексей Амелин не вмешались в действия рефери.

«Динамо» после победы над «Балтикой» единолично возглавило турнирную таблицу РПЛ. У бело-голубых — 53 очка, у «Зенита» — 51, у «Краснодара» — 50.

Николя Муми Нгамале
РПЛ
РФС
ФК Балтика
ФК Динамо (Москва)
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