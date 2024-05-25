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Сегодня, 08:24

«Балтика» попросила не вызывать Латышонка в сборную России

Виктория Кравченко
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«Балтика» попросила тренерский штаб сборной России по футболу не вызывать голкипера Евгения Латышонка на июньский сбор команды. В контрольном матче россияне сыграют против сборной Белоруссии, сообщает Metaratings.ru.

Причиной стали возможные стыковые матчи «Балтики», которые пройдут 6 и 9 июня.

В РПЛ команда на данный момент занимает 15-е место. Сегодня, 25 мая, «Балтика» сыграет против «Локомотива» в 30-м туре чемпионата России.

Сборная России сыграет в товарищеской игре против Белоруссии. Встреча пройдет в Минске 7-го июня.

Источник: https://metaratings.ru/news/baltika-sama-poprosila-ne-vyzyvat-golkipera-latyshonka-v-sbornuyu-rossii-366200/
Сборная России по футболу
ФК Балтика
Евгений Латышонок
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