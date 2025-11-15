«Балтика» разгромила «Родину-3» со счетом 11:0

Сегодня, 13:44
«Балтика» в товарищеском матче победила «Родину-3» — 11:0.
Хет-трик у калининградцев оформил Тентон Йенне. По голу забили Чинонсо Оффор, Владислав Саусь, Кирилл Степанов, Дмитрий Никитин и Ираклий Манелов. Одним голом отметился игрок на просмотре. Также футболисты соперника дважды забили в свои ворота.
Товарищеский матч
«Балтика» — «Родина-3» — 11:0 (4:0)
shabl
Сравнил х** с трамвайной ручкой... Там РПЛ, а здесь товарняк, где в приоритете стоит не результат, а сыгранность, проверка молодёжи, просмотр новичков. Просто здесь нужно говорить про уровень игроков Балтики, который, естественно, намного сильнее, чем у Родины. Это очевидно. Поэтому каждый момент — это фактически гол. А где Талалаеву смотреть игрокоа, нарабатывать игровые связи, кроме как не в таких матчах.
15.11.2025
KlimA
С Родиной так нельзя, хоть она и третья.. стыдно должно быть, Андрей Викторович..
15.11.2025
hattabych
Талалаева в сборную!
15.11.2025
Millwall82
что-то из серии Сочи-молодняк Сельмаша.
15.11.2025
hant64
А у Родины не нашлось детской команды? Балтика детям ещё больше смогла бы забить, штук 30, наверное:grin:
15.11.2025