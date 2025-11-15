«Балтика» разгромила «Родину-3» со счетом 11:0

shabl

Сравнил х** с трамвайной ручкой... Там РПЛ, а здесь товарняк, где в приоритете стоит не результат, а сыгранность, проверка молодёжи, просмотр новичков. Просто здесь нужно говорить про уровень игроков Балтики, который, естественно, намного сильнее, чем у Родины. Это очевидно. Поэтому каждый момент — это фактически гол. А где Талалаеву смотреть игрокоа, нарабатывать игровые связи, кроме как не в таких матчах.

