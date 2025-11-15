Видео
Сегодня, 13:44

«Балтика» разгромила «Родину-3» со счетом 11:0

Игнат Заздравин
Корреспондент

«Балтика» в товарищеском матче победила «Родину-3» — 11:0.

Хет-трик у калининградцев оформил Тентон Йенне. По голу забили Чинонсо Оффор, Владислав Саусь, Кирилл Степанов, Дмитрий Никитин и Ираклий Манелов. Одним голом отметился игрок на просмотре. Также футболисты соперника дважды забили в свои ворота.

Товарищеский матч

«Балтика» — «Родина-3» — 11:0 (4:0)

5

  • shabl

    Сравнил х** с трамвайной ручкой... Там РПЛ, а здесь товарняк, где в приоритете стоит не результат, а сыгранность, проверка молодёжи, просмотр новичков. Просто здесь нужно говорить про уровень игроков Балтики, который, естественно, намного сильнее, чем у Родины. Это очевидно. Поэтому каждый момент — это фактически гол. А где Талалаеву смотреть игрокоа, нарабатывать игровые связи, кроме как не в таких матчах.

    15.11.2025

  • KlimA

    С Родиной так нельзя, хоть она и третья.. стыдно должно быть, Андрей Викторович..

    15.11.2025

  • hattabych

    Талалаева в сборную!

    15.11.2025

  • Millwall82

    что-то из серии Сочи-молодняк Сельмаша.

    15.11.2025

  • hant64

    А у Родины не нашлось детской команды? Балтика детям ещё больше смогла бы забить, штук 30, наверное:grin:

    15.11.2025

    Футбол
    РПЛ
    ФК Балтика
    «Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
    «Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
    «КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Арсенал» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Рейнджерс» — «Рома»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    ПАОК — «Янг Бойз»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Бетис» — «Лион»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Астон Вилла» — «Маккаби» Т-А: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Црвена Звезда» — «Лилль»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Спартак» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
    «Манчестер Сити» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
