«Балтика» — «Ростов»: гол гостей засчитан ошибочно

На 16-й минуте матча 8-го тура чемпионата России «Балтика» — «Ростов» арбитр Евгений Турбин ошибочно засчитал взятие ворот хозяев поля.

В ходе голевой атаки Егор Голенков сфолил на Натане Гассама — ростовчанин подбил ногу соперника. В результате тот упал, мяч оказался у Даниила Уткина и он открыл счет.

Видеоассистенты Павел Кукуян и Алексей Стипиди не вмешались в действия судьи. Решение Турбина осталось в силе.