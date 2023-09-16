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Сегодня, 20:15

«Балтика» — «Ростов»: прямая трансляция матча РПЛ

«Балтика» примет «Ростов» в матче РПЛ в Калининграде
Глеб Лисовский
редактор интернет отдела
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«Балтика» и «Ростов» проведут матч 8-го тура РПЛ в субботу, 16 сентября. Игра пройдет на «Ростех-Арене» в Калининграде. Начало — в 21:15 по московскому времени.

Смотреть видео трансляцию игры чемпионата России «Балтика» — «Ростов» можно на телеканале «Матч Премьер». Начало прямого эфира — в 21:10.

Формальные события игры «Балтика» — «Ростов» будут доступны в матч-центре «СЭ».

Матч «Балтика — «Ростов» будет судить бригада арбитров во главе с Евгением Турбиным из Дмитрова. Помогать рефери будут Александр Богданов и Андрей Болотенков. Видеоарбитром (ВАР) назначен Павел Кукуян, его ассистент — Алексей Стипиди.

«Балтика» в 7 турах набрала 3 очка и занимает последнее место в турнирной таблице РПЛ. «Ростов» перед 8-м туром РПЛ расположился на 11-й строчке с 7 очками.

ФК Балтика
ФК Ростов
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 8 5 3 0 12-3 18
2
 Кр. Советов 8 4 3 1 19-11 15
3
 Динамо 8 4 3 1 16-13 15
4
 Зенит 7 4 2 1 15-6 14
5
 Урал 7 4 1 2 8-8 13
6
 Спартак 8 4 1 3 13-12 13
7
 ЦСКА 8 3 3 2 16-12 12
8
 Локомотив 7 3 3 1 13-11 12
9
 Пари НН 8 3 2 3 6-7 11
10
 Ахмат 8 3 2 3 11-9 11
11
 Ростов 7 2 1 4 8-14 7
12
 Сочи 8 2 0 6 8-12 6
13
 Рубин 7 1 3 3 9-15 6
14
 Оренбург 7 1 2 4 7-13 5
15
 Факел 7 1 1 5 5-13 4
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 Балтика 7 1 0 6 6-13 3
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30 тур
15.09 19:00
Динамо – Пари НН
 1 : 1
16.09 14:00
ЦСКА – Кр. Советов
 2 : 2
16.09 16:30
Ахмат – Краснодар
 1 : 1
16.09 19:00
Спартак – Сочи
 1 : 0
16.09 21:15
Балтика – Ростов
 - : -
17.09 14:00
Урал – Факел
 - : -
17.09 16:30
Рубин – Зенит
 - : -
17.09 19:00
Локомотив – Оренбург
 - : -
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