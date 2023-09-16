«Балтика» примет «Ростов» в матче РПЛ в Калининграде

«Балтика» и «Ростов» проведут матч 8-го тура РПЛ в субботу, 16 сентября. Игра пройдет на «Ростех-Арене» в Калининграде. Начало — в 21:15 по московскому времени.

Смотреть видео трансляцию игры чемпионата России «Балтика» — «Ростов» можно на телеканале «Матч Премьер». Начало прямого эфира — в 21:10.

Формальные события игры «Балтика» — «Ростов» будут доступны в матч-центре «СЭ».

Матч «Балтика — «Ростов» будет судить бригада арбитров во главе с Евгением Турбиным из Дмитрова. Помогать рефери будут Александр Богданов и Андрей Болотенков. Видеоарбитром (ВАР) назначен Павел Кукуян, его ассистент — Алексей Стипиди.

«Балтика» в 7 турах набрала 3 очка и занимает последнее место в турнирной таблице РПЛ. «Ростов» перед 8-м туром РПЛ расположился на 11-й строчке с 7 очками.