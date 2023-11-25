Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 21:53

«Спартак» победил «Балтику» на заснеженном поле, у Соболева две голевые передачи

Ана Горшкова
Корреспондент
«Спартак» обыграл «Балтику» — 2:0.
Фото ФК «Спартак»
Telegram Дзен

«Спартак» на выезде обыграл «Балтику» в матче 16-го тура чемпионата России — 2:0. Встреча прошла на «Ростех Арене».

Перед началом матча в Калининграде начался сильный снегопад. В первом тайме игру останавливали на несколько минут для того, чтобы расчистить разметку от снега.

На 32-й минуте счет открыл полузащитник «Спартака» Даниил Хлусевич.

В матче был увеличен перерыв для того, чтобы убрать снег со штрафных линий на «Ростех Арене».

Во втором тайме преимущество красно-белых увеличил Квинси Промес, который забил на 88-й минуте. Две результативные передачи в игре отдал Александр Соболев.

«Спартак» набрал 27 очков и поднялся на четвертое место в турнирной таблице РПЛ. «Балтика» располагается на 14-й строчке (11). У команды 5 матчей без побед.

Россия. Премьер-лига. 16-й тур
25 нояб, 19:45. Ростех Арена (Калининград)
Балтика
0:2
Спартак
Источник: Таблица РПЛ
РПЛ
ФК Балтика
ФК Спартак (Москва)
14
80
Читайте также
Самодурова теперь тренер. Чемпионка Европы привела ученицу к медали «Гран-при»
Клебо только третий в первом спринте Кубка мира. Это его худший старт сезона
Глава Службы безопасности Украины пригрозил уничтожить Крымский мост
Захарова заявила о концептуальном изменении в антироссийской медиа-повестке
Трое стоявших на тротуаре пешеходов пострадали при наезде автомобиля в Москве
Минимальная пенсия в Москве и по регионам: на сколько повысят в 2024 году
Популярное видео
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Материалы сюжета: РПЛ, 16-й тур: ЦСКА — «Динамо», «Зенит» — «Сочи» и другие матчи
«Спартак» чуть не потерялся в снегу. Но Абаскаль вернул Соболева в основу — и тот сделал игру!
Агент Тюкавина: «Парень в форме, никто не сдувался»
Губерниев — о погодных условиях в матче «Спартака»: «Надо переходить на систему «весна-осень»
Лепехин: «Ухода Малкома недостаточно, чтобы «Зенит» потерял свои позиции в РПЛ»
«Урал» — «Краснодар»: «быки» вернутся на первое место? Онлайн-трансляция матча
Сарвели заявил, что не жалеет об уходе из «Крыльев Советов»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Наши в НХЛ

Актер Баринов: «Если «Локомотив» окажется в тройке до зимнего перерыва, это будет замечательно»

Сарвели заявил, что не жалеет об уходе из «Крыльев Советов»