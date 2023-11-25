«Балтика» и «Спартаком» сыграют в рамках 16-го тура российской премьер-лиги (РПЛ) в субботу, 25 ноября. Матч пройдет на стадионе «Ростех-Арена» в Калининграде. Начало — в 19.45 по московскому времени.

За ключевыми событиями встречи «Балтика» — «Спартак» можно следить в матч-центре на сайте (СЭ). Трансляцию матча чемионата России в прямом эфире покажут на телеканале «Матч Премьер» и на сайте matchtv.ru.

«СЭ» проведет . текстовую-онлайн трансляцию игры Последняя очная встреча команд прошла в июле в рамках 2-го тура РПЛ и завершилась победой «Спартака» со счетом 2:1. Последняя очная встреча команд прошла в июле в рамках 2-го тура РПЛ и завершилась победой «Спартака» со счетом 2:1.

Красно-белые занимают 6-е место в турнирной таблице премьер-лиги, в их активе — 24 очка. Команда из Калининграда набрала 12 баллов и находится на 14-й строчке.

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