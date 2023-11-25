«Балтика» — «Спартак»: Соболев в стартовом составе на матч РПЛ

«Балтика» и «Спартак» объявили стартовые составы на матч 16-го тура чемпионата России.

«Балтика»: Бориско, Осипов, Остойич, Радмановац, Гассама, Сото, Кузьмин, Маляров, Бистрович, Мусаев, Гузина.

Запасные: Джанаев, Корякин, Пуцко, Дудиев, Жиров, Фернандес, Казаев, Аванесян, Галоян, Пряхин, Ламейра, Энрикес.

«Спартак»: Максименко, Дуарте, Рябчук, Бабич, Зиньковский, Хлусевич, Литвинов, Пруцев, Медина, Промес, Соболев.

Запасные: Свинов, Чернов, Джикия, Классен, Умяров, Денисов, Лайкин, Мозес, Мартинс, Бонгонда, Мелешин.

Матч пройдет на стадионе «Ростех Арена» (Калининград). Начало — в 19:45 по московскому времени.