Сегодня, 18:35
«Балтика» и «Спартак» объявили стартовые составы на матч 16-го тура чемпионата России.
«Балтика»: Бориско, Осипов, Остойич, Радмановац, Гассама, Сото, Кузьмин, Маляров, Бистрович, Мусаев, Гузина.
Запасные: Джанаев, Корякин, Пуцко, Дудиев, Жиров, Фернандес, Казаев, Аванесян, Галоян, Пряхин, Ламейра, Энрикес.
«Спартак»: Максименко, Дуарте, Рябчук, Бабич, Зиньковский, Хлусевич, Литвинов, Пруцев, Медина, Промес, Соболев.
Запасные: Свинов, Чернов, Джикия, Классен, Умяров, Денисов, Лайкин, Мозес, Мартинс, Бонгонда, Мелешин.
Матч пройдет на стадионе «Ростех Арена» (Калининград). Начало — в 19:45 по московскому времени.