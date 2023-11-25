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Сегодня, 18:35

«Балтика» — «Спартак»: Соболев в стартовом составе на матч РПЛ

Ана Горшкова
Корреспондент
Футболист Александр Соболев
Александр Соболев.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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«Балтика» и «Спартак» объявили стартовые составы на матч 16-го тура чемпионата России.

«Балтика»: Бориско, Осипов, Остойич, Радмановац, Гассама, Сото, Кузьмин, Маляров, Бистрович, Мусаев, Гузина.

Запасные: Джанаев, Корякин, Пуцко, Дудиев, Жиров, Фернандес, Казаев, Аванесян, Галоян, Пряхин, Ламейра, Энрикес.

«Спартак»: Максименко, Дуарте, Рябчук, Бабич, Зиньковский, Хлусевич, Литвинов, Пруцев, Медина, Промес, Соболев.

Запасные: Свинов, Чернов, Джикия, Классен, Умяров, Денисов, Лайкин, Мозес, Мартинс, Бонгонда, Мелешин.

Матч пройдет на стадионе «Ростех Арена» (Калининград). Начало — в 19:45 по московскому времени.

Россия. Премьер-лига. 16-й тур
25 нояб, 19:45. Ростех Арена (Калининград)
Балтика
Спартак
ФК Балтика
ФК Спартак (Москва)
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