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Сегодня, 19:45

«Балтика» — «Спартак»: время начала и где смотреть трансляцию матча РПЛ

«Балтика» сыграет со «Спартаком» в чемпионате России 25 ноября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Антон Зиньковский (ФК «Спартак»).
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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«Балтика» сыграет со «Спартаком» в 16-м туре российской премьер-лиги (РПЛ) в субботу, 25 ноября. Матч пройдет на стадионе «Ростех-Арена» в Калининграде и начнется в 19.45 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую-онлайн трансляцию матча. За ключевыми событиями встречи «Балтика» — «Спартак» можно следить в матч-центре на сайте (СЭ). Трансляцию в прямом эфире покажут на телеканале «Матч Премьер» и на сайте matchtv.ru.

Красно-белые занимают 6-е место в турнирной таблице премьер-лиги, в их активе — 24 очка. Команда из Калининграда набрала 12 баллов и находится на 14-й строчке.

Россия. Премьер-лига. 16-й тур
25 нояб, 19:45. Ростех Арена (Калининград)
Балтика
Спартак

РПЛ: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде

Футбол
РПЛ
ФК Балтика
ФК Спартак (Москва)
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