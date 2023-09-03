«Балтика» стала 33-й командой, которой в РПЛ забил Дзюба

Оба гола в чемпионате России-2023/24 лучший бомбардир в истории турнира Артем Дзюба забил в ворота соперников, которые ранее от него не страдали.

Во втором туре форвард огорчил «Факел», в седьмом — «Балтику». Дзюба упрочил лидерство по числу своих «клиентов». Их теперь 33.

Для сравнения преследователи — Дмитрий Кириченко, Дмитрий Лоськов и Игорь Семшов — отправили мячи в ворота 30 команд. Сдержать Дзюбу на уровне высшего дивизиона смогли пять клубов — выступающие ныне в первой лиге «Шинник», «Торпедо» и «СКА-Хабаровск», а также прекратившие существование «Москва» и «Луч-Энергия».

Футболисты, забившие в чемпионате России наибольшему числу команд