«Балтика» стала 33-й командой, которой в РПЛ забил Дзюба

Сегодня, 17:36
Оба гола в чемпионате России-2023/24 лучший бомбардир в истории турнира Артем Дзюба забил в ворота соперников, которые ранее от него не страдали.
Во втором туре форвард огорчил «Факел», в седьмом — «Балтику». Дзюба упрочил лидерство по числу своих «клиентов». Их теперь 33.
Для сравнения преследователи — Дмитрий Кириченко, Дмитрий Лоськов и Игорь Семшов — отправили мячи в ворота 30 команд. Сдержать Дзюбу на уровне высшего дивизиона смогли пять клубов — выступающие ныне в первой лиге «Шинник», «Торпедо» и «СКА-Хабаровск», а также прекратившие существование «Москва» и «Луч-Энергия».
Футболисты, забившие в чемпионате России наибольшему числу команд
|
Игрок
|
Матчи
|
Голы
|
Пострадавшие команды
|
Артем Дзюба
|
406
|
158
|
33
|
Игорь Семшов
|
433
|
98
|
30
|
Дмитрий Лоськов
|
453
|
120
|
30
|
Дмитрий Кириченко
|
377
|
129
|
30
|
Валерий Есипов
|
390
|
88
|
28
|
Федор Смолов
|
305
|
107
|
28
|
Сергей Семак
|
456
|
102
|
28
|
Роман Павлюченко
|
309
|
104
|
28
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|7
|5
|2
|0
|11-2
|17
|
2
|Кр. Советов
|7
|4
|2
|1
|17-9
|14
|
3
|Зенит
|6
|4
|1
|1
|14-5
|13
|
4
|Урал
|7
|4
|1
|2
|8-8
|13
|
5
|Локомотив
|7
|3
|3
|1
|13-11
|12
|
6
|Динамо
|6
|3
|2
|1
|13-11
|11
|
7
|ЦСКА
|6
|3
|1
|2
|13-9
|10
|
8
|Ахмат
|7
|3
|1
|3
|10-8
|10
|
9
|Спартак
|7
|3
|1
|3
|12-12
|10
|
10
|Пари НН
|7
|3
|1
|3
|5-6
|10
|
11
|Ростов
|6
|2
|1
|3
|7-12
|7
|
12
|Сочи
|7
|2
|0
|5
|8-11
|6
|
13
|Рубин
|7
|1
|3
|3
|9-15
|6
|
14
|Оренбург
|7
|1
|2
|4
|7-13
|5
|
15
|Факел
|7
|1
|1
|5
|5-13
|4
|
16
|Балтика
|7
|1
|0
|6
|6-13
|3
|2.09
|13:00
|
Урал – Ахмат
|0 : 1
|2.09
|15:15
|
Пари НН – Рубин
|2 : 1
|2.09
|17:30
|
Кр. Советов – Факел
|3 : 0
|2.09
|20:00
|
Краснодар – Спартак
|2 : 0
|3.09
|13:00
|
Оренбург – Сочи
|3 : 0
|3.09
|15:15
|
Локомотив – Балтика
|3 : 2
|3.09
|17:30
|
ЦСКА – Зенит
|- : -
|3.09
|20:00
|
Ростов – Динамо
|- : -