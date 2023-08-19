«Балтика» на своем поле примет «Урал» в рамках 5-го тура РПЛ — 2023 / 2024. Матч пройдет на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде. Начало — в 17:30 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча «Балтика» — «Урал».

Следить за игрой в прямом эфире можно с помощью видеотрансляции на телеканале «Матч Премьер». Эфир стартует в 17:00. Также за играми РПЛ сезона-2023 / 24 следите по платной подписке на сервисе Кинопоиск.

Главным судьей матча назначен Василий Казарцев, ассистентами арбитра станут Алексей Воронцов, Дмитрий Жвакин. Резервным рефери будет Вера Опейкина.

Последняя очная встреча команд состоялась в апреле 2023 года и завершилась победой «Урала» со счетом 1:0.

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