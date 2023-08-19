«Балтика» — «Урал»: стартовые составы на матч РПЛ

«Балтика» и «Урал» объявили стартовые составы на матч 5-го тура чемпионата России-2023/24.

«Балтика»: Латышонок, Пуцко, Радманович, Фернандес, Гассама, Кузьмин, Казаев, Маляров, Галоян, Гузина, Энрикес.

«Урал»: Помазун, Бевеев, Кулаков, Бегич, Итало, Аюпов, Егорычев, Мишкич, Кики, Юшин, Каштанов.

Матч пройдет на стадионе «Ростех Арена». Начало — в 17:30 по московскому времени.