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18 августа, 17:30

«Балтика» — «Урал»: прямая трансляция и где смотреть матч РПЛ

Матч «Балтика» — «Урал» пройдет 19 августа
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
ФК «Урал».
Фото ФК «Урал»
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В субботу, 19 августа, «Балтика» на своем поле примет «Урал» в рамках 5-го тура РПЛ — 2023 / 2024. Матч пройдет на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде. Начало — в 17:30 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча «Балтика» — «Урал».

Следить за игрой в прямом эфире можно с помощью видеотрансляции на телеканале «Матч Премьер». Эфир стартует в 17:00. Также за играми РПЛ сезона-2023 / 24 следите по платной подписке на сервисе Кинопоиск.

Россия. Премьер-лига. 5-й тур
19 авг, 17:30. Ростех Арена (Калининград)
Балтика
Урал

«Балтика» в первых четырех турах чемпионата России — 2023 / 2024 набрала 3 очка и занимает 13-е место в турнирной таблице. «Урал» имеет в своем активе 10 очков и идет на 2-м месте.

РПЛ: новости и календарь матчей, расписание игр и фото, видео голов и статистика

Футбол
РПЛ
ФК Балтика
ФК Урал
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Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 4 4 0 0 8-1 12
2
 Урал 4 3 1 0 7-3 10
3
 ЦСКА 4 3 0 1 11-6 9
4
 Спартак 4 3 0 1 11-7 9
5
 Кр. Советов 5 2 2 1 12-8 8
6
 Зенит 4 2 1 1 7-4 7
7
 Динамо 4 2 1 1 9-8 7
8
 Ростов 4 2 1 1 7-7 7
9
 Локомотив 4 1 2 1 8-8 5
10
 Рубин 5 1 2 2 6-11 5
11
 Пари НН 4 1 1 2 2-3 4
12
 Ахмат 4 1 0 3 5-8 3
13
 Сочи 4 1 0 3 4-7 3
14
 Балтика 4 1 0 3 3-7 3
15
 Оренбург 4 0 1 3 3-8 1
16
 Факел 4 0 0 4 3-10 0
Результаты / календарь
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25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
18.08 19:30
Рубин – Кр. Советов
 2 : 1
19.08 15:00
Динамо – ЦСКА
 - : -
19.08 17:30
Балтика – Урал
 - : -
19.08 19:30
Краснодар – Локомотив
 - : -
19.08 20:00
Сочи – Ростов
 - : -
20.08 17:30
Факел – Пари НН
 - : -
20.08 19:30
Спартак – Зенит
 - : -
20.08 20:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
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«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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