В субботу, 19 августа, «Балтика» на своем поле примет «Урал» в рамках 5-го тура РПЛ — 2023 / 2024. Матч пройдет на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде. Начало — в 17:30 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча «Балтика» — «Урал».

Следить за игрой в прямом эфире можно с помощью видеотрансляции на телеканале «Матч Премьер». Эфир стартует в 17:00. Также за играми РПЛ сезона-2023 / 24 следите по платной подписке на сервисе Кинопоиск.

«Балтика» в первых четырех турах чемпионата России — 2023 / 2024 набрала 3 очка и занимает 13-е место в турнирной таблице. «Урал» имеет в своем активе 10 очков и идет на 2-м месте.

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