Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 20:48

«Балтика» выкупила полузащитника Пряхина у ЦСКА

Ана Горшкова
Корреспондент
Telegram Дзен

«Балтика» воспользовалась приоритетным правом выкупа прав на полузащитника Сергея Пряхина у ЦСКА, сообщает пресс-служба калининградского клуба.

Контракт с 20-летним игроком рассчитан на три года.

Летом 2022 года на правах аренды Пряхин перешел в «Балтику», за которую сыграл 28 матчей в первой лиге, забил 4 гола и отдал 1 результативную передачу.

Полузащитник является воспитанником академии красно-синих. Выступал за молодежную команду ЦСКА и московский «Кайрат».

По итогам сезона первой лиги-2022/23 «Балтика» впервые за 25 лет вышла в РПЛ.

РПЛ
ФК Балтика
ФК ЦСКА (Москва)
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Ушел из жизни легендарный капитан «Амура». Ему было всего 44 года
Финал чемпионата Греции сорвали фанаты. Во время игры они закидали соперников фаерами
Рогов сообщил о тревожной обстановке и репрессиях в Запорожье
Актрису Бабушкину вместе с мужем задержали сотрудники ГИБДД в центре Москвы
Глава генштаба США заявил о подготовке Западом 60 тыс. украинцев для контрнаступления
Какую роль ритейл играет в доступности продуктов: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, летнее межсезонье: трансферы, сборы, матчи
Каманцев — об офсайдных линиях: «После получения сертификации в кратчайшие сроки РФС запустит систему»
Голубев: «В «Ростове» ликвидируют задолженность с помощью трансферов футболистов»
Канчельскис: «Отдавать Личку за один миллион евро — грабеж «Оренбурга»
Агент Дивеева — о бонусах от «Зенита» в 4 миллиона евро: «Эти цифры для меня новость»
Ахметов рассказал о целях «Краснодара» на следующий сезон
Агент Дуарте — о будущем игрока в «Спартаке»: «Алексис очень счастлив в этом великом клубе»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Чернов расторгнет контракт с «Краснодаром» и подпишет соглашение с «Ростовом»

Сафонов заявил, что Оздоев неплохо себя показывает в Турции