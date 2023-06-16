«Балтика» выкупила полузащитника Пряхина у ЦСКА

Сегодня, 20:48
«Балтика» воспользовалась приоритетным правом выкупа прав на полузащитника Сергея Пряхина у ЦСКА, сообщает пресс-служба калининградского клуба.
Контракт с 20-летним игроком рассчитан на три года.
Летом 2022 года на правах аренды Пряхин перешел в «Балтику», за которую сыграл 28 матчей в первой лиге, забил 4 гола и отдал 1 результативную передачу.
Полузащитник является воспитанником академии красно-синих. Выступал за молодежную команду ЦСКА и московский «Кайрат».
По итогам сезона первой лиги-2022/23 «Балтика» впервые за 25 лет вышла в РПЛ.