Банк России выпустил серебряную монету с логотипом «Спартака»

Банк России выпустил в обращение памятные серебряные монеты — «Спартак» и «Трудовые резервы».

Номинал денежных знаков составляет 1 рубль. Монеты, выполненные из серебра 925 пробы выпущены в рамках серии «Российский спорт». Тираж — 10 тысяч штук каждая.

«Выпускаемые монеты являются законным средством наличного платежа на территории Российской Федерации и обязательны к приему по номиналу во все виды платежей без ограничений», — говорится в сообщении на сайте Банка России.

Ранее Банк России представил монеты ЦСКА, «Локомотива» и «Динамо».