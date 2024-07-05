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Сегодня, 13:17

Банк России выпустил серебряную монету с логотипом «Спартака»

Руслан Минаев
Монеты «Спартак» и «Трудовые резервы».
Фото Скриншот видеоролика
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Банк России выпустил в обращение памятные серебряные монеты — «Спартак» и «Трудовые резервы».

Номинал денежных знаков составляет 1 рубль. Монеты, выполненные из серебра 925 пробы выпущены в рамках серии «Российский спорт». Тираж — 10 тысяч штук каждая.

«Выпускаемые монеты являются законным средством наличного платежа на территории Российской Федерации и обязательны к приему по номиналу во все виды платежей без ограничений», — говорится в сообщении на сайте Банка России.

Ранее Банк России представил монеты ЦСКА, «Локомотива» и «Динамо».

Источник: сайт Банка России
ФК Спартак (Москва)
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