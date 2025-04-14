Банк «Зенит» хочет забрать у Кержакова «Ауди» через суд

Приморский районный суд Санкт-Петербурга зарегистрировал иск банка «Зенит» к бывшему нападающему сине-бело-голубых Александру Кержакову.

Руководитель объединенной пресс-службы городских судов Дарья Лебедева сообщила в своем Telegram-канале, что организация хочет взыскать у экс-футболиста автомобиль «Ауди», приобретенный у должника. Третьим лицом в деле указан Сергей Петухов.

Отмечается, что в 2016 году Петухов взял в банке «Зенит» кредит в 1,5 миллиона рублей на покупку «Ауди» и оформил залог на автомобиль. Он выплачивал кредит с большими задержками, в результате чего накопил долг в размере 6 702 852 рублей. Поскольку мужчина продал залоговый автомобиль Кержакову без ведома банка, «Зенит» требует признать сделку недействительной, изъять у футболиста машину и выставить ее на торги.

42-летний Кержаков является трехкратным чемпионом России в составе «Зенита». Также он выступал за московское «Динамо», «Севилью» и «Цюрих». После окончания игровой карьеры Кержаков работал тренером в сборной России U-17, «Томи», «Пари НН», «Кармиотиссе», «Спартаке» из Суботицы и «Кайрате», который он покинул в сентябре 2024 года.