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Сегодня, 12:44

Баньяц может покинуть «Краснодар» зимой

Алина Савинова
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Сербский полузащитник «Краснодара» Михайло Баньяц может покинуть кубанский клуб в зимнее трансферное, сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, «быки» готовы отпустить футболиста, если ему поступит предложение.

Баньяц выступает за «Краснодар» с 2022 года. В текущем сезоне он провел 10 матчей в РПЛ, в которых не отметился результативными действиями. Его контракт с краснодарским клубом рассчитан до лета 2026 года.

После 18 туров чемпионата России по футболу-2023/24 «Краснодар» набрал 38 очков и лидирует в турнирной таблице.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/poluzashhitnik-krasnodara-ban-yats-mozhet-pokinut-klub-zimoj/
Футбол
ФК Краснодар
Михайло Баньяц
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