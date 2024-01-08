Баньяц может покинуть «Краснодар» зимой

Сербский полузащитник «Краснодара» Михайло Баньяц может покинуть кубанский клуб в зимнее трансферное, сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, «быки» готовы отпустить футболиста, если ему поступит предложение.

Баньяц выступает за «Краснодар» с 2022 года. В текущем сезоне он провел 10 матчей в РПЛ, в которых не отметился результативными действиями. Его контракт с краснодарским клубом рассчитан до лета 2026 года.

После 18 туров чемпионата России по футболу-2023/24 «Краснодар» набрал 38 очков и лидирует в турнирной таблице.