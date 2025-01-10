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Сегодня, 18:25

Баньяц подтвердил, что «Бачка» выкупила его у «Краснодара»

Алина Савинова
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Сербский полузащитник «Краснодара» Михайло Баньяц рассказал, что «Бачка-Топола» выкупила права на него.

Ранее о возможном трансфере сообщило издание Mozzart Sport.

«Бачка» выкупила права на меня? Да, это правда», — цитирует Баньяца «РБ Спорт».

Нынешний сезон 25-летний футболист проводит на правах аренды в ТСЦ. На его счету 25 матчей, 2 гола и 4 результативные передачи за команду во всех турнирах.

После первой части сезона «Бачка» занимает седьмое место в турнирной таблице сербской суперлиги с 28 очками.

Источник: РБ Спорт
Футбол
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