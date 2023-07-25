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Сегодня, 10:25

Баньяц заявил, что «Краснодар» может бороться за первое место в РПЛ

Микеле Антонов
Корреспондент
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Полузащитник «Краснодара» Михайло Баньяц в разговоре с «СЭ» после победы в матче 1-го тура РПЛ над «Динамо» (3:1) поделился ожиданиями от предстоящего сезона.

— Сейчас кажется, что «Краснодар» будет серьезным конкурентам топ-клубам РПЛ. Что думаете вы о том, чего можете достичь?

— Мы идем от игры к игре. Следующий матч против «Спартака». Готовимся. Конечно, прошлый сезон был хорош. Мы здорово продвинулись в Кубке. В этом сезоне задачи остаются теми же. В чемпионате надо выступить даже лучше. Ну и в финале кубка тоже приятно играть.

— На вас как-то сказалось поражение в финале Кубка России?

— Нет, это футбол. Конечно, после матча мы не радовались. Но пенальти — лотерея.

— Может ли «Краснодар» с Ивичем бороться за первое место?

— Конечно. Мы так тоже думаем. Если ты не настроен на первое или второе место, это плохо. Но мы можем. Повторюсь, отталкиваемся от каждой следующей игры.

Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
Михайло Баньяц
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