Баранник назвал единственного «супер-игрока» в РПЛ

Бывший тренер-селекционер «Зенита» Дмитрий Баранник ответил на вопрос о том, кого в РПЛ можно назвать супер-игроком.

«Никого. Пока я такого не видел. Нет игрока, чтобы кто-то стабильно показывал хорошую игру. Если брать в расчет иностранцев, то Вендел. И то только когда он играет», — цитирует Баранника Legalbet.

Вендел выступает за «Зенит» с 2020 года. В текущем сезоне 26-летний бразильский полузащитник провел 26 игр во всех турнирах, отметившись 4 голами и 8 результативными передачами.