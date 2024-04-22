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Сегодня, 17:56

Баранник назвал единственного «супер-игрока» в РПЛ

Алина Савинова
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Бывший тренер-селекционер «Зенита» Дмитрий Баранник ответил на вопрос о том, кого в РПЛ можно назвать супер-игроком.

«Никого. Пока я такого не видел. Нет игрока, чтобы кто-то стабильно показывал хорошую игру. Если брать в расчет иностранцев, то Вендел. И то только когда он играет», — цитирует Баранника Legalbet.

Вендел выступает за «Зенит» с 2020 года. В текущем сезоне 26-летний бразильский полузащитник провел 26 игр во всех турнирах, отметившись 4 голами и 8 результативными передачами.

Источник: Legalbet
Маркус Вендел Вале да Силва (Вендел)
Футбол
РПЛ
Дмитрий Баранник
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