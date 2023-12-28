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Сегодня, 12:17

Баранник назвал преимущества «Зенита» перед «Краснодаром» и «Динамо» в борьбе за победу в РПЛ

Алина Савинова
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Бывший селекционер «Зенита» Дмитрий Баранник поделился ожиданиями от выступлений сине-бело-голубых в весенней части сезона РПЛ.

«Ожидаю от «Зенита», что команда будет показывать более стабильную игру и вновь станет лидером чемпионата. Преимущество «Зенита» перед «Краснодаром», «Динамо» и другими преследователями заключается в том, что в совокупности иностранцы петербуржцев сильнее и опытнее, чем легионеры у соперников. Это должно сыграть свою роль в финальной части чемпионата. Плюс у футболистов «Зенита» есть значительный чемпионский опыт, что будет являться очень важным фактором, когда ближе к концу сезона начнется упорная борьба между командами», — цитирует Баранника Legalbet.

После 18 туров в чемпионате России лидирует «Краснодар» с 38 очками. «Зенит» расположился на второй строчке в турнирной таблице (36). У «Динамо» третья позиция (32).

Источник: https://legalbet.ru/news/barannik-nazval-preimushestva-zenita-pered-krasnodarom/
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Дмитрий Баранник
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