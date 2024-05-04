Баранник: «Алипу в пару нужен «хозяин», он не обладает «шефскими» способностями»

Экс-футболист «Зенита» и бывший глава селекционного отдела сине-бело-голубых Дмитрий Баранник поделился мнением об игре казахстанского защитника Нуралы Алипа в клубе.

«Не претендую на стопроцентную объективность, но для меня образ этого игрока понятен — это силовой центральный защитник. Однако в паре ему нужен, так сказать, «хозяин». Вот таким игроком представляется купленный зимой Нино. Нуралы же не обладает «шефскими» способностями, но у него есть характер. В последнем матче с ЦСКА он с Родригао играл, а тому тоже нужен хороший «хозяин». Оба выглядят разрозненными защитниками. Вот как раньше Эрик Хаген был. Тому тоже рядом нужен был другой игрок, более рассудительный и так далее», — цитирует Баранника Legalbet.kz.

Алип играет за «Зенит» с января 2022 года. Сначала он выступал за сине-бело-голубых на правах аренды, а в конце 2022-го клуб подписал с ним полноценный контракт. В текущем сезоне 24-летний защитник провел 32 матча во всех турнирах за «Зенит».