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Сегодня, 08:35

Баранник оценил работу «Зенита» в летнее трансферное окно

Сергей Разин
корреспондент
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Бывший тренер-селекционер «Зенита» Дмитрий Баранник поделился мнением о трансферной политике петербуржцев.

«Если говорить о новой трансферной политике «Зенита» с уклоном на российских футболистов, то, честно говоря, мне бы больше была по душе стратегия, когда в клубе появлялись бы игроки для первой команды из собственной академии. Это был бы более интересный вариант. Но сейчас «Зенит» ищет качественных футболистов за рубежом, также скупает российских игроков из других команд. Из россиян, которые были в составе сине-бело-голубых, кто-то уже не подходит по возрасту, а кто-то по уровню, поэтому и идет закупка качественными российскими кадрами.

Время покажет, как новички смогут проявить себя в «Зените», как они справятся с конкуренцией за место в составе. Но повторюсь, мне бы все-таки хотелось видеть в команде новоиспеченных Аршавиных, Желудковых, Афанасьевых и так далее", — приводит слова Баранника Legalbet.

Ранее «Зенит» объявил о переходе защитника Юрия Горшкова из «Крыльев» 24 июня. Сине-бело-голубые заключили с футболистом контракт по схеме «3+1».

Также летом петербуржцы подписали Сергея Волкова, Евгения Латышонка и Максима Глушенкова.

Источник: https://legalbet.ru/news/barannik-obyasnil-pochemu-zenit-zakupaetsya-rossijskimi/
ФК Зенит
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