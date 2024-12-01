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Сегодня, 15:04

Баранник оценил уровень нападающих «Локомотива»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Бывший спортивный директор «Локомотива» Дмитрий Баранник поделился мнением о форвардах железнодорожников.

«Воробьев и Сулейманов — это уровень «Локомотива»? Если была бы возможность взять других, то они бы взяли. Я не настолько специалист, чтобы говорить, уровень они клуба или нет. Дальше будет вестись обычная трансферная работа, «Локомотив» будет искать форварда, который отвечает всем требованиям и возможностям. Если они найдут такого, то приобретут», — цитирует Баранника Legalbet.

В текущем сезоне Воробьев провел 22 матча за «Локомотив» во всех турнирах, забил пять мячей и сделал три результативные передачи. В активе Сулейманова семь голов и один голевой пас в 24 играх.

Источник: Legalbet
Дмитрий Воробьев (футбол)
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
Дмитрий Баранник
Тимур Сулейманов
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