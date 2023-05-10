Баранник: «Сейчас сложно явить миру какой-то стиль. Все играют разнообразно, с разными сочетаниями игроков»

Бывший полузащитник «Зенита» Дмитрий Баранник рассказал, в чем заключается главная заслуга Сергея Семака как тренера петербургской команды.

«Для меня самая большая заслуга Семака в том, что «Зенит» обходится без скандалов. За исключением, может быть, эпизода с Дзюбой, все идет ровно, без желтизны. Мы видим профессионально выстроенный процесс. Это делает честь Семаку как тренеру, как человеку. Потому что справляться с игроками высокого уровня не так просто», — приводит «РБ Спорт» слова Баранника.

Также он поделился мнением о том, есть ли у «Зенита» какой-то конкретный стиль.

«Сейчас сложно явить миру какой-то стиль. Можете объяснить, какой почерк у «Манчестер Сити»? Все играют разнообразно, с разными сочетаниями игроков. Какой-то стиль не просматривается в современном футболе. Во всяком случае, Семак находит ключик к ведущим игрокам, которые выкладываются и дают результат. В этом его большая роль», — добавил специалист.

В матче 26-го тура чемпионата России «Зенит» обыграл «Спартак» (3:2) и досрочно стал чемпионом страны. Под руководством Семака петербуржцы пятый раз подряд завоевали золотые медали в РПЛ.