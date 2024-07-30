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Сегодня, 13:33

Баранник — о Кордобе: «Отдавать такого игрока конкурентам — роскошь»

Виктория Кравченко
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Бывший селекционер «Зенита» и «Локомотива» Дмитрий Баранник считает логичным решение руководства «Краснодара» о включении пункта о запрете на переход в другой клуб РПЛ в контракте Джона Кордобы.

«Я понимаю руководство быков, это решение кажется логичным. Теперь выбор за игроком. Если он хочет доказать свой уровень в «Краснодаре» и потом уехать куда-то, можно подумать. Мы видим, что футболистов высокого уровня в России не так много, поэтому отдавать такого игрока в любую другую команду РПЛ — роскошь», — цитирует Баранника Legalbet.

Контракт Кордобы с «Краснодаром» рассчитан до лета 2025 года. Transfermarkt оценил форварда в 14 миллионов евро.

Источник: Legalbet
Джон Кордоба
ФК Краснодар
Дмитрий Баранник
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